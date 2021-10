LG, l'acquisto di un TV QNED MiniLED ti rimborsa fino a 600 Euro: i dettagli della promo

Mentre su Amazon appaiono sconti importanti su TV LG OLED 2021, il colosso sudcoreano rilancia per l’autunno-inverno 2021 un’iniziativa veramente interessante: in caso di acquisto di uno dei nuovissimi LG QNED MiniLED TV, sarà possibile ottenere un rimborso fino a 600 Euro!

La promozione in questione è già attiva dal 7 ottobre 2021 e sarà valida ancora fino al 31 dicembre 2021; insomma, ci sarà tempo fino a fine anno per godere di questa allettante offerta. L’acquisto del dispositivo in questione dovrà essere effettuato presso negozi e piattaforme e-commerce che supportano la promo. Ad esempio, nell’elenco ufficiale troviamo catene come Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet e SME, oppure piattaforme e-commerce come Amazon, lo stesso sito di LG, ma anche a portali dedicati ai clienti Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum, ovvero rispettivamente il sito di Magnetic Media Network S.p.A. e la sezione SelfyShop su app Mediolanum.

I modelli LG QNED MiniLED compatibili sono i seguenti: 86QNED996PB.API - 75QNED996PB.API - 75QNED966PA.API - 75QNED916PA.API - 65QNED966PA.API - 65QNED916PA.API. Ognuno di questi, tra l’altro, è ora disponibile in sconto sul sito di LG con tagli che vanno dai 200 ai 300 Euro. In seguito all’acquisto sarà possibile richiedere il rimborso entro 15 giorni di calendario conservando lo scontrino o la fattura. Per farlo, sarà necessario iscriversi sul sito lgforyou.it e richiedere il premio. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale LG dedicato alla promozione.

Sempre riguardo i televisori del marchio asiatico, anche da Mediaworld è possibile acquistare TV LG OLED in offerta.