LG: addio al ciclo di rilascio annuale per gli smartphone

Storica decisione per, che ha deciso di stravolgere completamente la propria strategia di mercato per il settore degli smartphone. Il produttore asiatico, infatti, ha annunciato l'addio al ciclo di rilascio annuale per gli smartphone.

Probabilmente si tratta di una decisione volta a far tornare il ramo societario in utile, dopo che negli ultimi trimestri finanziari ha registrato delle perdite.

Il Vice Presidente di LG Electronics, Cho Sung-jin, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che "rilasceremo nuovi smartphone solo quando lo riterremo necessario. Non porteremo nuovi dispositivi sul mercato solo perchè lo fanno i nostri rivali".

L'annuncio è arrivato nel corso di un evento tenuto da LG al CES di Las Vegas, la fiera del Nevada in cui la società ha presentato molti prodotti, tra cui quelli rivolti al mercato televisivo.

Alcuni giornalisti avevano chiesto a Sung-jin maggiori informazioni sul rilascio dell'LG G7, lo smartphone top di gamma 2018 che era già trapelato qualche giorno fa. Il dirigente ha anche affermato che, alla luce di questo cambio di strategia, LG si impegnerà a supportare più a lungo i modelli esistenti, presentando più varianti.

Sul motivo per cui la compagnia abbia scelto di adottare questo nuovo approccio, la risposta è stata che "abbiamo capito che è importante supportare più a lungo una piattaforma", ma probabilmente le motivazioni sono da ricercare anche nel fatto che lo sviluppo e produzione di più smartphone richiede maggiori investimenti.