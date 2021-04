LG, l'addio agli smartphone e il destino dell'attuale lineup: che ne sarà di Android 12?

Con un annuncio ufficiale delle scorse ore, per molti arrivato come una doccia fredda, LG ha dichiarato conclusa la sua avventura con il mercato degli smartphone, nel quale resterà per collaborare nello sviluppo di nuove tecnologie, ma cosa ne sarà dei device attualmente in commercio?

Storicamente però, come riporta la fonte, il colosso di Taiwan non si è mai particolarmente distinto per puntualità e solerzia nel rilascio di nuovi aggiornamenti. LG, dal canto suo, ha garantito che l'attuale lineup "di telefoni LG continuerà a essere disponibile per la vendita" e che "fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varia in base alla regione".



Una dichiarazione d'intenti che per gli attuali e futuri clienti LG non può che suonare come garanzia di tranquillità, almeno a breve termine e fino al rilascio di Android 12, soprattutto sulle proposte di fascia alta e medio-alta ma la parzialità dell'affermazione lascia nell'aria un punto interrogativo assolutamente non ignorabile, soprattutto per alcune fasce di prezzo.

Ai microfoni di The Verge, la divisione statunitense di LG ha infatti affermato che "LG potrebbe offrire alcuni aggiornamenti del sistema operativo per determinati modelli" e che "ulteriori dettagli sugli aggiornamenti software saranno forniti nel prossimo futuro".

A onor del vero, anche il rilascio di Android 11 risulta attualmente parziale e non sappiamo effettivamente quanto le promesse del colosso taiwanese troveranno riscontro.