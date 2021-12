LG e l'addio agli smartphone: ultima possibilità per sbloccare il bootloader

Mentre è nell'aria una partnership tra LG e Google Pixel e in attesa di scoprire se davvero bolle qualcosa in pentola, gli utenti in possesso di uno smartphone LG potrebbero essere vicini all'ultima occasione per sbloccare il proprio dispositivo.

Dopo l'addio di LG al mercato smartphone, infatti, chiuderà i battenti anche il portale dedicato agli sviluppatori. Attualmente, se si prova ad accedere al sito web per lo sblocco del bootloader, veniamo accolti da un messaggio che preannuncia la sua chiusura.

A partire dal 31 dicembre 2021, tutte le informazioni presenti sul sito e dunque le chiavi di sblocco non saranno più accessibili. Si tratta, pertanto, di una vera e propria ultima chiamata per chi ha acquistato uno smartphone Android prodotto dal gigante sudcoreano e non vuole rinunciare una volta e per sempre alla possibilità di ottenere permessi aggiuntivi ed eventualmente applicare modifiche o installare ROM prodotte dalla community a proprio rischio e pericolo.

Sappiamo, a ogni modo, che l'attuale lineup di smartphone LG riceverà supporto sulla base della fascia di prezzo del dispositivo e della sua data di uscita sul mercato, perciò per qualcuno questo potrebbe costituire un motivo per non effettuare l'operazione, sebbene lo sblocco del bootloader in alcuni casi e per alcuni utenti possa costituire un valido alleato per ottenere un supporto software maggiormente protratto nel tempo.