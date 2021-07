LG, l'addio agli smartphone premia: miglior secondo trimestre di sempre

Dopo l'addio definitivo agli smartphone LG, legato principalmente ai risultati finanziari non incoraggianti degli ultimi anni, il colosso taiwanese sembra aver ricominciato a correre come un tempo, con un risultato storico per il secondo trimestre.

LG Electronics ha infatti annunciato i risultati preliminari per il Q2 2021, con dei numeri che hanno dell'incredibile. Il fatturato è stimato a circa 15 miliardi di dollari, il 48,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un utile operativo di 967 milioni di dollari, equivalente al 65,5% in più rispetto al Q2 2020.

La chiusura della divisione Mobile non ha influito negativamente sulle prestazioni dell'azienda ma anzi, sembra aver ottimizzato le stime sul risultato operativo.

I dati preliminari sono basati sulle analisi di mercato effettuate dalla divisione coreana dell'International Financial Reporting Standard, o K-IFRS. Ulteriori statistiche, con le analisi dettagliate per ogni divisione, saranno ovviamente disponibili alla fine di questo mese. Risultati non solo incoraggianti, ma che rappresentano anche una sonora risposta a una decisione che ha fatto storcere il naso ai più affezionati.

Mentre apprendiamo quest'ottima notizia per uno dei brand più rappresentativi del settore, ricordiamo che abbiamo da poco cercato di ricostruire e ripercorrere la storia di LG e soprattutto dei suoi smartphone e cellulari GSM più iconici di sempre.