LG aggiorna i TV OLED 2019 C9, E9 e W9: ottimizzato il VRR

Dopo aver portato la funzione Fine Tune Dark Areas sui TV LG OLED 2021 e 2020, il colosso asiatico ha annunciato l'espansione della feature anche i modelli lanciati nel 2019. Con il rollout dell'aggiornamento 05.20.07, preso il via a dicembre e completato di recente, le linee di TV C9, E9 e W9 possono godere della funzione.

Per chi non la conoscesse, la Fine Tune Dark Area permette di utilizzare un selettore ad hoc, implementato nelle impostazioni del TV, per regolare i livelli del nero nelle aree scure dell'immagine, in modo tale da mettere una pezza ai problemi che hanno segnalato molti quando utilizzavano il Variable Refresh Rate.

Dopo esservi assicurati di aver completato il processo di aggiornamento, potete trovare la Fine Tune Dark Area direttamente nelle impostazioni dell'immagine, sotto il pannello "impostazioni aggiuntive". Ricordiamo, per dovere di cronaca, che il VRR è supportato attualmente solo da PC ed Xbox, mentre Sony deve ancora implementarlo su PlayStation 5.

Il firmware aggiunge anche un'opzione per nascondere il popup di segnale assente premendo il pulsante rosso sul telecomando, in modo da poter godere delle immagini mostrate a schermo. In alcune regioni (non sappiamo se sia interessata anche l'Italia), è possibile anche scegliere tra Google Assistant e gli assistenti vocali proprietari di LG.