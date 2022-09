LG amplia l'esperienza di gaming sui propri TV: arrivano nuovi servizi di cloud gaming

Sono passate poche ore da quando LG ha annunciato l'arrivo degli NFT sui suoi TV e quest'oggi il produttore di televisori asiatico comunica che sta ampliando l'esperienza di cloud gaming con l'arrivo di nuovi servizi che offriranno agli utenti maggiore scelta.

Entrano a far parte del catalogo infatti Blacknut e Utomik Cloud, rispettivamente a Settembre e Novembre.

Secondo quanto spiegato da LG, le due piattaforme offrono un'ampia gamma di titoli che spaziano dai Tripla-A agli indie, passando per avventure narrative, giochi sportivi, strategici ed altro.

Blacknut propone oltre 500 giochi tra cui Metro Exodus, Overcooked ed una ricca selezione di titoli Disney. Utomik Cloud invece vanta una selezione curata ed in crescita di oltre 100 giochi dalla sua libreria di oltre 1300 giochi per PC, in cui spiccano indie come Coffee Talk, My Time at Portia e Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Le due nuove app entreranno a partire da questo mese nell'App Store dei TV LG con webOS 6.0 e webOS 2022. I TV offriranno anche la funzione Gaming Shelf 2, uno scaffale virtuale che permette di accedere ai servizi di cloud gaming direttamente dalla schermata principale dei TV. LG spiega che alcuni titoli NVIDIA GeForce NOW sono già accessibili da Gaming Shelf, mentre prossimamente è prevista l'estensione anche a Google Stadia.