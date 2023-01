LG amplia l'esperienza da gaming sui nuovi TV: arrivano GeForce Now in 4K e Luna

In occasione del CES 2023, dove LG ha presentato la nuova gamma di TV OLED 2023, il produttore ha rinnovato il proprio impegno per offrire agli utenti un’esperienza da gaming in cloud in linea con le specifiche dei televisori.

Grazie al nuovo weboS con hub di gioco dedicato, infatti, debuttano i servizi di cloud gaming come Amazon Luna e NVIDIA GeForce NOW con supporto anche al 4K in 60 fps.

I servizi sono raggiungibili dalla LG Game Card su webOS 2023 anche tramite comando vocale ed offrono ai giocatori tanti titoli di partner come NVIDIA, Blacknut, Utomik e ora anche Luna e Boosteroid, senza bisogno di effettuare il download o di hardware aggiuntivo.

Sui TV OLED è possibile godere di un gameplay fluido grazie ad una qualità superiore dell’immagine, tempo di risposta di 0,1 millisecondi ed input lag bassissimo. A ciò si aggiungono anche varie funzioni di personalizzazione come il Game Optimizer ed impostazioni specifiche per ogni genere di gioco.

GeForce Now era già disponibile in Full HD sui TV LG 2021 e 2022 con webOS 6 e versioni successivi, ma ora è accessibile in streaming anche sui modelli 2020 e sarà disponibile in 4K su alcuni modelli selezionati nel corso dell’anno.

Amazon Luna invece è disponibile tramite la Game Card di LG negli Stati Uniti.

Sempre nel corso del CES 2023, LG ha anche presentato la nuova linea di laptop ultraleggere LG Gram.