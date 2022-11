Il futuro di LG passa anche per i monitor: ecco il nuovo modello della serie Ultrafine

Ormai lo sappiamo: il futuro di LG non è circoscritto al solo mercato dei televisori, ma passa anche per quello dei monitor. Dopo aver svelato il primo Smart Monitor targato LG, infatti, il brand ha deciso di ampliare la sua gamma di monitor della serie Ultrafine, con l'inserimento del nuovo Ultrafine 27EQ850.

Ultrafine 27EQ850 presenta un pannello OLED da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz, risoluzione 4K e tempo di risposta G2G di 1ms. Inoltre, sarà in grado di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori, coprendo il 99% della gamma di colori di DCI-P3 e Adobe RGB.

Il nuovo monitor di LG, poi, sarà anche dotato di Dynamic Action Sync, Pixel Dimming HDR, supporto HDR10 e KVM integrato, con il supporto venduto in dotazione che consentirà di inclinarlo e ruotarlo in maniera facile e sicura. Oltretutto, è possibile anche montarlo su un braccio o piedistallo universale per monitor VESA 100x100mm.

Una vera e propria chicca, che promette di offrire un'esperienza visiva al top e che, attualmente, è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 1999,00$. Non si sa ancora nulla, invece, circa il suo lancio nel mercato italiano. Al momento, la notizia più importante per quanto riguarda il nostro Paese è senza dubbio quella dell'arrivo dei nuovi monitor della serie LG Ultragear.