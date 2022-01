LG amplia la gamma di TV LCD miniLED QNED con i nuovi modelli 8K e 4K

Dopo aver discusso e sviscerato le specifiche della nuova lineup di TV LG OLED 2022, ci soffermiamo sull'altra grande novità annunciata dalla divisione TV della compagnia asiatica in occasione del CES 2022: l'espansione della gamma QNED.

Nel corso del panel, LG ha annunciato i nuovi modelli di TV QNED per il 2022.

Il QNED99 sarà il TV LCD 8K di LG per il 2022 e sarà disponibile in versioni da 65, 76 ed 86 pollici con 2500 dimming zone. Il QNED95 invece rappresenta il modello LCD 8K più conveniente, con pannello 50/60Hz e retroilluminazione miniLED.

I QNED90 e QNED85 rappresenteranno l'offerta di TV LCD 4K per il 2022, con miniLED local dimming e dimensioni che vanno da 55 a 86 pollici. Il QNED80 invece è un TV LCD miniLED e senza local dimming avanzato, e probabilmente rappresenterà l'offerta meno costosa.

Nel corso della conferenza LG ha parlato di un nuovo algoritmo di local dimming migliorato rispetto ai modelli dello scorso anno, che soffrivano di blooming e basso contrasto. Per questo motivo l'azienda si è a lungo soffermato sulle funzionalità di Precision Dimming Pro e Pro Plus. A livello tecnico, sui nuovi TV troviamo i processori Alpha 9 Gen 5 o Alpha 7 Gen 5.

Analogamente a quanto visto sugli OLED, anche i QNED 2022 saranno dotati dell'UI webOS 2.2, HDMI 2.1 con 4k120fps, VRR (solo in alcuni modelli), Filmmaker Mode, Game Dashboard e Game Optimizer e supporto ad AirPlay 2, Google Stadia e GeForce Now. La funzionalità "Always Ready" invece sarà disponibile solo sui QNED99, 95 e 90.