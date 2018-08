LG annuncia all'IFA le new entry della linea top di gamma LG Signature

LG, in occasione dell'IFA di Berlino, mostrerà le new entry della gamma di prodotti premium LG Signature, che includeranno una cantinetta per vini, un'asciugatrice ed un nuovo frigorifero, tutti caratterizzati da design elegante ed alta qualità.

Per quanto riguarda la cantina per vini, avrà una capacità di conservazione di massimo 65 bottiglie all'interno di una struttura elegante in metallo che include varie tecnologie innovative come il Multi Temperature Control, in grado di creare le situazioni ideali per la conservazione dei diversi tipi di vino. E' anche presente un cassetto refrigerante, che attraverso la funzione Automatic Lift permette di accedere rapidamente alle bottiglie attraverso un singolo pulsante.

Chiaramente la cantina è anche dotata di riconoscimento vocale: la porta si apre in automatico quando ci si avvicina e le funzione Toc Toc consente di guardare attraverso il vetro senza doverlo aprire, evitando quindi fluttazioni indesiderate.

La gamma LG Signature però quest'anno vede anche l'ingresso di un'asciugatrice da 10 chilogrammi in grado di rilevare la quantità di biancheria presente al suo interno. In questo modo è anche in grado di regolare di conseguenza le impostazioni.

Sempre a livello di funzionalità, è anche presente l'asciugatura rapida che si completa con il sistema di pulizia automatica del condensatore ad acqua corrente.

Il frigorifero LG Signature invece include varie funzionalità avanzate come l'Automatic Lift che solleva il cassetto all'altezza degli occhi per favorire l'accesso. Auto Door Open rileva quando una persona si avvicina ed apre automaticamente la porta, le cui dimensioni sono state raddoppiate per offrire una maggiore comodità quando si hanno le mani occupate.