LG annuncia due nuove varianti del G7 ed il primo smartphone Android One

L'IFA ormai è alle porte, ma vari marchi si stanno già adoperando, fornendo un'anteprima di ciò che andranno a mostrare alla fiera di Berlino. Tra questi c'è LG, che ha rivelato quali prodotti saranno presenti allo stand. La compagnia asiatica, infatti, ha deciso di rinnovare la gamma G7 con due nuovi membri: l'LG G7 One e G7 Fit.

Chiaramente, a livello estetico i due smartphone condividono la stessa scocca e lo schermo QHD+ da 6,1 pollici, oltre che la batteria da 3000 mAh, proprio come il top di gamma dell'azienda. Per quanto riguarda le specifiche interne, invece, le differenze sono sostanziali.

Il G7 One è il primo smartphone di LG ad entrare nel programma Android One di Google, il che vuol dire che sarà basato su una versione "pura" di Android, senza alcun tipo di software aggiuntivo oltre a quello pensato dal motore di ricerca in fase di sviluppo del software. A ciò si aggiunge anche il fatto che verrà aggiornato ad Android prima degli altri smartphone.

Basato sullo Snapdragon 835, LG G7 One include 4 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di spazio di archiviazione, espandibile attraverso la scheda microSD. A livello fotografico, invece, è presente una singola fotocamera da 16 megapixel sul retro ed una da 8 megapixel davanti.

LG G7 Fit invece è basato sullo Snapdragon 821, ovvero il processore di fascia alta 2016 di Qualcomm. Questa variante sarà disponibile in esclusiva nei mercati asiatici, ed arriverà nella variante con 32 o 64 gigabyte di spazio di archiviazione. Quest'ultimo modello include anche il Bluetooth 4.2, che è leggermente più lento rispetto al Bluetooth 5.0 dell'altra variante.

Entrambi i modelli invece condividono l'USB-C, NFC e supporto al Quick Charge 3.0 di Qualcomm.

I prezzi e la disponibilità saranno annunciati all'IFA, nel corso del keynote di apertura in programma il 31 Agosto.