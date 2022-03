LG annuncia la gamma di TV OLED 2022: cifra mostruosa per il 97 pollici

In seguito all'annuncio della nuova gamma di TV LG OLED avvenuto nel contesto dell'edizione 2022 del CES di Las Vegas, è giunto il momento di approfondire prezzi e disponibilità dei modelli.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, queste informazioni sono state rivelate per quel che concerne gli Stati Uniti d'America. In questo contesto, il prezzo di partenza per il modello C2 da 42 pollici sarà di 1.399 dollari e la disponibilità partirà da maggio 2022. I modelli con diagonale differente, invece, da 83 pollici a 48 pollici, arriveranno tra marzo e aprile 2022. Per intenderci, il televisore da 83 pollici della gamma C2 costerà 5.499 dollari.

Per quel che riguarda la serie G2, invece, il modello da 83 pollici avrà un prezzo di 6.499 dollari con disponibilità da aprile 2022. Ricordiamo per il resto che questa gamma include anche televisori con diagonale di 77 pollici, 65 pollici e 55 pollici. Tuttavia, esiste un modello con diagonale ancora più ampia, di cui si sta discutendo maggiormente dalle nostre parti.

A tal proposito, stando anche a quanto riportato da What Hi-Fi e FlatPanelsHD, LG ha confermato il prezzo europeo del gigantesco modello LG G2 4K OLED da 97 pollici. Come ben potete immaginare, la cifra può essere anch'essa definita "mostruosa". Stando alle fonti, il prodotto arriverà infatti nella seconda metà del 2022 a un costo di 25.000 euro.