LG annuncia la gamma di TV OLED 2023: arrivano gli A3, B3, C3, G3 e Z3 con HDMI 2.1

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, LG ha annunciato i nuovi TV OLED delle linee A3, B3, C3, G3 e Z3, tutti con l’HDMI 2.1 QMS. Il produttore ha anche svelato una nuova tecnologia per il controllo della luce, che sarà al centro del G3.

Questa, lavorando con un nuovo algoritmo di potenziamento della luce renderà il G3 con Brightness Booster Max “fino al 70% più luminoso” rispetto ad un normale TV OLED B2 o B3. La tecnologia però sarà disponibile solo nel G3 nei tagli da 55, 65 e 77 pollici. I pannelli da 83 e 97 pollici invece dovrebbero essere più luminosi “solo” del 30-40%.

Il Z3 8K dovrebbe raggiungere un picco di luminosità massima di 1350nits, mentre il C3 ed il B3 resteranno sostanzialmente invariati rispetto al C2 e B2 dello scorso anno in termini di luminosità. Un portavoce di LG ha affermato che il picco di luminosità del G3 sarà nel range dei 1800 nit, ma non sono stati svelati dettagli precisi.

La gamma di TV LG OLED 2023 non presenta grosse novità in termini di dimensioni: il B3 sarà disponibile da 55 e 77 pollici, il C3 da 42 ad 83 pollici, il G3 da 55 a 97 pollici ed il ZE da 77 ad 88 pollici. L’A3 invece arriverà solo in Europa da 48 a 77 pollici.

Su tutti i modelli troviamo quattro porte HDMI 2.1 (ad eccezione del B3 che ne includerà due), con supporto 4K120, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1 VRR, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync. Prima assoluta anche per l’HDMI 2.1 QMS che elimina l’HDMI bonk quando si passa da un refresh rate all’altro. Il primo dispositivo a supportare il QMS è Apple TV 4K 2022.

Novità anche per quanto riguarda il sistema operativo, con webOS 23 porta con se una nuova interfaccia grafica ed una navigazione semplificata.

I TV LG OLED 2023, ad eccezione dell’A3 e B3, sono basati sul processore Alpha 9 Gen6 che utilizza l’AI per l’upscaling e può riconoscere gli oggetti per migliorare nitidezza ed applicare l’HDR individualmente a ciascun elemento dell’immagine. Presente anche l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro, che può regolare dinamicamente la luminosità ed il colore fino a 20.000 blocchi nell’immagine per ogni scena.

Presente anche il controllo adattivo del suono e del bilanciamento, oltre che l’up-mixing al suono russound a 9.1 canali.

Il lancio è previsto a partire dalla prossima primavera, ma i prezzi ancora non sono stati annunciati.

Sempre in occasione del CES, LG ha annunciato Breeze, l’auricolare wireless che mira a curare insonnia e migliorare il sonno.