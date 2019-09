LG annuncia il lancio del primo TV OLED 8K al mondo e NanoCell 8K

LG, a pochi giorni dall'evento dell'IFA di Berlino, ha annunciato l'introduzione del primo TV OLED 8K al mondo e del televisore NanoCell 8K nei mercati globali, che saranno disponibili a partire da questo mese in Australia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, con arrivo in Italia previsto entro fine anno.

I TV 8K del produttore di Seoul soddisfano i requisiti IDMS dell'International Committee for Display Metrology, secondo cui la risoluzione di uno schermo non dipende solo dal numero di pixel ma anche dalla possibilità di distinguere gli unti dagli altri per restituire agli utenti un'immagine con risoluzione dichiarata.

Sia l'LG Signature OLED 8K che l'8K NanoCell hanno registrato valori CM nell'intervallo del 90%, che garantisce un'esperienza di visione 8K ottimale.

LG si sofferma principalmente sui dettagli nitidi ed i colori vivaci e realistici, che permettono al modello 88Z9 della gamma di offrire una risoluzione Ultra HD 8K con 33 milioni di pixel auto illuminati, pari a 16 volte il numero di pixel presenti in un televisore Full HD, e 4 volte quelli di un TV UHD. A ciò si aggiunge un design minimalista che presenta un supporto in alluminio spazzolato ed un display privo di cornici, con tanto di sistema di altoparlanti integrato da 80W.

I TV NanoCell 8K da 75 pollici sono in grado di offrire un'esperienza coinvolgente anche grazie all'immagine 8K con colori, contrasot e dettagli impressionanti. Il sistema Nano Color filtra le impurità allo scopo di migliorare la riproduzione dei colori, mentre Nano Black controlla la precisione della retroilluminazione per neri profondi e maggiore contrasto.

Su entrambi i modelli è presente anche il supporto al Cinema HDR che comprende il Dolby Vision, l'Advanced HDR da Technicolor fino a 4K e HLG e HDR 10 fino all'8K.

I TV 8K sono dotati di quattro porte HDMI 2.1 e del supporto ad Airplay 2 ed HomeKit, mentre in alcuni mercati si aggiunge anche Google Assistant ed Alexa.