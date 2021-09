LG annuncia un mastodontico televisore da 325 pollici: il prezzo è stellare

In seguito al reveal da parte di LG di una nuova tecnologia per gli schermi pieghevoli, torniamo a trattare su queste pagine le novità proposte dal noto brand. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, in quanto LG ha svelato un mastodontico TV da ben 325 pollici.

In particolare, stando anche a quanto riportato da CNET e PCMag, nonché come spiegato dalla stessa LG sul suo portale ufficiale, è stata svelata una gamma di televisori Direct View LED (DVLED) Extreme Home Cinema, che dispone di modelli con diverse diagonali. Il più imponente arriva ai succitati 325 pollici, ma in realtà si parte da 81 pollici, quindi chi vuole un televisore dalle dimensioni più "modeste" (si fa per dire) potrebbe trovare pane per i propri denti.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, ovviamente questo tipo di TV non si porta a casa dal negozio, visto che ci pensano gli ingegneri di LG a recarsi sul luogo dell'installazione ed effettuare tutti i lavori del caso. Pensate che per i primi tre anni è possibile ricevere due visite all'anno da parte degli esperti per verificare lo stato del pannello. In ogni caso, la risoluzione parte dal 2K e arriva fino all'8K, mentre non manca il sistema operativo webOS. Per quel che concerne l'installazione, è possibile scegliere tra modelli a 16:9 fino a 325 pollici e varianti Ultra Stretch a 32:9 con diagonale fino a 196 pollici.

In ogni caso, dispiace dover frenare subito gli entusiasmi: il prezzo del modello "top di gamma" 8K da 325 pollici ammonta a circa 1,7 milioni di dollari.