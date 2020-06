LG annuncia i nuovi auricolari Tone Free con custodia sterilizzante

L'interesse di LG per i propri clienti continua a farsi vedere con innovazioni tecnologiche interessanti, come custodie per auricolari che disinfettano le cuffiette. Questo è il concept mostrato dall’azienda per le LG HBS-FN6 Tone Free, dotate di tecnologia UVnano in grado di eliminare fino al 99,9% dei batteri.

Come dichiarato da LG, “molti studi hanno mostrato che gli auricolari possono portare con sé più batteri di un tagliere da cucina” e per questo hanno lavorato su UVnano, che grazie alla luce ultravioletta sterilizza gli auricolari prevenendo possibili infezioni alle orecchie.

Le cuffiette wireless LG HBS-FN6 Tone Free durano fino a sei ore con una ricarica, e la custodia offre massimo tre ricariche complete, per un totale quindi di 18 ore d’utilizzo. Dal design elegante e minimalista, sono dotate di tecnologia Meridian Audio per garantire un’esperienza eccellente, doppio microfono con cancellazione dell’eco e riduzione dell’umore, e vengono offerte in due colori, bianco e nero. Le custodie invece usciranno in molti colori: limone, menta, pistacchio, lampone e fragola.

Il prezzo non è ancora noto, ma dovrebbero uscire sul mercato europeo e americano a luglio 2020. Un lancio che seguirà quello della nuova lineup di soundbar, speaker portatili e casse Bluetooth, sviluppati anch’essi in collaborazione con Meridian Audio.