LG annuncia il lancio in Italia dei nuovi TV OLED e NanoCell 4K ed 8K del 2020

LG annuncia il lancio italiano della nuova collezione di TV 2020, caratterizzata da soluzioni OLED e NanoCell con pannelli 4K ed 8K e processore Alpha Gen 3 AI che grazie ai nuovi algoritmi di deep learning porta le immagini e livelli a suoni senza precedenti tramite numerose funzioni per riprodurre tutti i contenuti.

I televisori sono ovviamente basati sull'interfaccia smart TV webOS, che riprende le caratteristiche d'intuitività e rapidità già apprezzate negli anni passati dagli utenti, i quali potranno accedere tramite il telecomando ad un'ampia gamma di contenuti provenienti da servizi come Chili, DAZN, Mediaset Play, NowTV, Netflix, Prime Video, Rakuten, Raiplay e YouTube, oltre che ovviamente le new entry Disney+ e Apple TV.

I TV sono inoltre compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa ed AirPlay 2.

La serie C OLED del 2020, oltre ai tagli da 77, 65 e 55 pollici segna l'ingresso dell'attesissimo modello da 48 poliici (48CX), in arrivo in estate sul mercato. E' disponibile anche un nuovo form factor, il Gallery Design che permette di appendere il TV a filo muro con una profondità di meno di 20mm. Questa nuova serie si configura come un complemento d'arredo di lusso anche a filo spento.

Inoltre, il 2020 segna l'arrivo nella Serie Z OLED Real 8K della variante da 88 pollici, il più grande OLED al mondo.

Per quanto riguarda i NanoCELL TV, la collezione del 2020 include i modelli 4K NANO90 (86”, 75”, 65”, e 55”), NANO86 e NANO81 (65”, 55”, e 49”) e i modelli NanoCell Real 8K. Questi ultimi saranno disponibili in diversi modelli: Nano99 da 75” e 65” con design Gallery, e Nano97 da 75” e 65”.

Gli LG OLED 2020 offrono il supporto NVIDIA G-SYNC, oltre al variable refresh rate e tempi di risposta ottimizzati per il gaming, ma sono anche dotati della modalità HGiG di HGDR Gaming Interest Group, oltre che l'Eye Comfort Design.

Per gli amanti di cinema c'è l'innovativa tecnologia Auto Genre Selection e la Filmmaker Mode, mentre per quanto riguarda gli eventi sportivi c'è la funzione Sports Alert per monitorare i propri programmi e le squadre di Serie A.

