LG annuncia il nuovo V60 ThinQ 5G: il top di gamma per i contenuti in 8K

LG ha annunciato oggi il nuovo smartphone top di gamma V60 ThinQ 5G, l'ultimo modello della lineup V dotato anche di connettività 5G e di comparti audio, video e foto migliorati a cui si aggiunge anche un'esperienza d'uso progettata per chi ama creare i propri contenuti multimediali.

Specifiche tecniche LG V60 ThinQ 5G

Processore: Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform con modem 5G Snapdragon X55

Display: OLED FullVision da 6,8 pollici, 20,5:9 FHD+ (2.460 x 1.080 / 395ppi)

Memoria: 8GB RAM / 256GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamere posteriori: 64MP (F1.8 / 0.8μm / 78˚) con Modalità Pixel Binning a 16MP + 13MP ultra grandangolo (F1.9 / 1.0μm / 117˚) + Z Camera (Time of Flight)

Fotocamera frontale: 10MP con autofocus (F1.9 / 1.22μm / 72,5˚)

Audio: Speaker stereo / Microfoni a 4 canali / Quad DAC Hi-Fi a 32-bit / Jack cuffie da 3,5mm / LG 3D Sound Engine / Funzioni Audio Bokeh e ASMR

Batteria: 5.000mAh / Ricarica wireless 9W / Ricarica rapida 25W

Sistema operativo: Android 10

Dimensioni: 169,3 x 77,6 x 8,9mm

Peso: 214g

Reti: 5G / 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC /

USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

Sensori biometrici: Sensore delle impronte integrato nel display

Colori: Classy Blue

Altre caratteristiche: Steady Cam / AI CAM / Google Lens / Video 8K / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge™ 4+ / 12 test militari MIL-STD 810G superati / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / Modalità Desktop

In fase di annuncio LG ha anche sottolineato che il dispositivo supporta per la prima volta in assoluto la registrazione video in 8K.

Si tratta di uno smartphone progettato per sfruttare al massimo il 5G, e grazie alla batteria da 5.000 mAh ed il processore Snapdragon 865 garantisce un'esperienza 5G rapida e senza interruzioni.

Sul mercato arriverà anche il nuovo accessorio LG Dual Screen, che aggiunge un secondo display OLED da 6,8 pollici che permette di usare due app in contemporanea. Il nuovo Dual Screen è leggero grazie al pannello OLED più sottile, ed offre anche uno schermo esterno da 2,1 pollici.

LG V60ThinQ 5G arriverà nei mercati chiave del Nord America, dell’Europa e dell’Asia nelle prossime settimane e in Italia a partire da aprile.