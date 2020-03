LG annuncia i prezzi e disponibilità in Europa dei TV OLED 4K del 2020

Direttamente dalla divisione tedesca di LG, arrivano i prezzi europei della nuova lineup di televisori OLED, che toccano quota 60.000 Euro per l'RX da 65 pollici. Come vi mostriamo nella lista in calce, il prezzo di partenza è di 1800 Euro, 500 Euro in meno rispetto al CX OLED da 55 pollici.

Prezzi TV OLED LG 4K 2020

LG CX 4K OLED, con Dolby Vision e webOS 5.0:

48 pollici: 1800 Euro;

55 pollici: 2300 Euro;

65 pollici: 3100 Euro;

77 pollici: 7000 Euro;

LG GX 4K OLED con Dolby Vision e webOS 5.0:

55 pollici: 2500 Euro;

65 pollici: 4000 Euro;

77 pollici: 8000 Euro;

LG WX con soundbar 4K OLED, Dolby Vision, Dolby Atmos e webOS 5.0:

65 pollici: 5000 euro;

LG RX 4K OLED rollable con Dolby Vision e webOS 5.0:

65 pollici: 60000 Euro.

A livello di disponibilità, i televisori saranno commercializzati nel Vecchio Continente a partire da Aprile 2020. Sottolineiamo ancora una volta che si tratta di prezzi riferiti al mercato tedesco, e potrebbero cambiare da nazione a nazione, Italia compresa. Per questo motivo vi invitiamo a prenderli con le pinze.

Al momento non è nemmeno possibile fare un confronto con altri marchi, in quanto LG è l'unica ad averli annunciati.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno ufficializzati anche nel nostro paese. Nel frattempo però fateci sapere cosa ne pensate.