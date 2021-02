LG annuncia i prezzi europei dei TV QNED ed OLED 2021

LG ha annunciato i prezzi europei per la gamma di TV QNED svelata lo scorso mese al CES 2021. Le informazioni sono arrivate dalla divisione tedesca della società asiatica.

I prezzi partiranno da 2500 Euro per il TV da 65 pollici QNED91, 200 Euro in meno rispetto all’OLED B1 da 65 pollici.

Il modello da 75 pollici 4K costerà 4600 Euro, invece, 400 Euro in meno se si confronta con il 77 pollici B1 OLED, mentre la variante da 86 pollici avrà un prezzo di 7000 Euro, 1000 Euro in meno rispetto all’83 pollici C1 OLED.

Di seguito il listino completo.

LG B1

55 pollici: 1800 Euro;

65 pollici: 2700 Euro;

77 pollici: 5000 Euro;

LG C1

48 pollici: 1650 Euro;

55 pollici: 2000 Euro;

65 pollici: 2800 Euro;

77 pollici: 5300 Euro;

83 pollici: 8000 Euro;

LG G1

55 pollici: 2400 Euro;

65 pollici: 3500 Euro;

77 pollici: 6500 Euro;

LG Z1

77 pollici: 20.000 Euro;

88 pollici: 30.000 Euro;

I prezzi dei modelli A1 saranno annunciati solo successivamente, mentre l’arrivo nei negozi è previsto a Maggio.

LG QNED99

65 pollici: 5000 Euro;

75 pollici: 7000 Euro;

86 pollici: 10.000 euro;

LG QNED90

65 pollici: 2500 Euro;

75 pollici: 4600 Euro;

86 pollici: 7000 euro;

LG NANO90 (2021)

55 pollici: 1300 Euro;

65 pollici: 1800 Euro;

75 pollici: 2500 Euro;

86 pollici: 4000 Euro;

LG NANO85 (2021)

55 pollici: 1150 Euro;

65 pollici: 1600 Euro;

75 pollici: 2200 Euro;

86 pollici: 3500 Euro;

LG NANO80 (2021)

55 pollici: 1000 Euro;

65 pollici: 1350 Euro;

75 pollici: 2000 Euro;

Per l’LG Nano77 è stato annunciato solo il prezzo della variante da 55 pollici, che costerà 900 Euro, mentre per il Nano75 si partirà da 900 Euro per il modello da 55 pollici, che diventano 1200 Euro per quello da 65 pollici, 1700 Euro per la variante da 75 pollici e 2800 Euro per quella da 2800 Euro.

L’LG UP80 sarà disponibile al prezzo di 2500 Euro per il taglio da 86 pollici.

LG UP77

43 pollici: 570 Euro;

50 pollici: 670 Euro;

55 pollici: 830 Euro;

65 pollici: 1050 Euro;

70 pollici: 1200 Euro;

75 pollici: 1600 Euro;

LG UP75

43 pollici: 530 Euro;

50 pollici: 640 Euro;

55 pollici: 770 Euro;

65 pollici: 950 Euro;

70 pollici: 1500 Euro;

I TV QNED LCD saranno disponibili sul mercato tra Maggio e Luglio, ma non sono state svelate le date precise.