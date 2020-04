LG annuncia i prezzi italiani dei nuovi TV OLED e NanoCell del 2020

LG ha annunciato oggi i prezzi italiani dei nuovi TV OLED e NanoCell del 2020, che sono stati presentati qualche mese fa e sono pronti ad approdare anche nel nostro paese. Il cuore dei nuovi modelli è rappresentato dal processore Apha Gen 3, dotato di una maggiore potenza di elaborazione e nuovi algoritmi di deep learing.

Prezzi TV LG OLED 2020:

LG OLED ZX da 88 pollici: 30.999 Euro;

LG OLED ZX da 77 pollici: 19.999 Euro;

LG OLED WX da 65 pollici: 4.999 Euro;

LG OLED GX da 77 pollici: 6.999 Euro;

LG OLED GX da 65 pollici: 3.499 Euro;

LG OLED GX da 55 pollici: 2.499 Euro;

LG OLED CX da 77 pollici: 4.999 Euro;

LG OLED CX da 65 pollici: 2.799 Euro;

LG OLED CX da 55 pollici: 1.999 Euro;

Prezzi TV LG NanoCell 2020:

LG Nano99 da 75 pollici: 5.499 Euro;

LG Nano99 da 65 pollici: 3.999 Euro;

LG Nano90 da 86 pollici: 3.999 Euro;

LG Nano90 da 75 pollici: 2.499 Euro;

LG Nano90 da 65 pollici: 1.699 Euro.

I TV della lineup 2020 saranno disponibili a partire da fine Aprile presso i migliori negozi online e fisici di elettronica di consumo.

Per la serie OLED CX e GX è e GX sono già attivi i preordini insieme ad una promozione speciale che consente di ottenere un LG 32LX6200 (uno smart tv da 32 pollici HFD) in regalo. L'offerta è valida per tutti i preordini effettuati fino al 3 Maggio: per accedere è sufficiente effettuare la registrazione sul sito web dedicato entro il 31 Maggio.