LG annuncia il prezzo italiano del TV OLED CX da 48 pollici

A qualche giorno dall'annuncio dei prezzi italiani dei nuovi TV LG OLED e NanoCell 2020, si completa oggi il quadro della lineup. Il produttore infatti ha svelato il prezzo per il mercato italiano del nuovo TV OLED CX da 48 pollici.

In un comunicato diffuso dalla filiale italiana di LG, la società ha annunciato che il televisore potrà essere portato a casa a 1.599 Euro. Il modello è tra i più attesi, e potrebbe rappresentare un'inedita soluzione per migliaia di persone che sono da tempo alla ricerca di un'opzione di questo tipo.

Come ampiamente raccontato in passato, i TV LG della collezione 2020 saranno disponibili a partire dalla fine di Aprile nei migliori negozi online e fisici di elettronica di consumo. Preordinando gli OLED delle serie CX e GX, sarà possibile accedere alla promozione speciale che permette di ottenere in regalo un LG 32LK6200, la smart tv da 32 pollici bianca FHD+. L'offerta è attiva per i preordini effettuati fino al 3 Maggio: dopo aver completato la prenotazione basta registrarsi al sito dedicato entro il 31 Maggio.

Per tutti i dettagli sui TV LG 2020 OLED e NanoCell, vi rimandiamo come sempre al nostro articolo dedicato contenente le informazioni su tutti i modelli della gamma.