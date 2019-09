LG annuncia il prezzo dei nuovi TV OLED 8K e NanoCell

LG ha svelato il prezzo del suo primo TV OLED 8K durante l’IFA di Berlino. Lo smart TV LG 88Z9 da 88 pollici sarà disponibile entro la fine del 2019 e costerà la bellezza di 29.999 euro, mentre per il modello LCD 75SM99 da 75 pollici con tecnologia NanoCell serviranno 4.999 euro.

LG ha tenuto a precisare che il rispetto degli standard IDMS, che certificano la risoluzione dei TV LG, non dipende solo dal numero di pixel del pannello ma anche dalla qualità con la quale si possono distinguere gli uni dagli altri.

Il tutto per evidenziare la migliore resa dei propri prodotti rispetto a quelli delle aziende concorrenti. Questo tipo di accorgimenti non solo rendono una migliore performance in termini di qualità dell’immagine, ma consentono anche un maggiore angolo di visione.

LG, oltre ai nuovi televisori 8K e NanoCell, ha annunciato la nuova serie di monitor da gaming Ultragear con pannello IPS e Nvidia G-Sync.