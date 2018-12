LG annuncia un proiettore a tiro ultra corto 4k con AI

I videoproiettori sono la soluzione ideale per chi desidera un’immagine di dimensioni irraggiungibili per i moderni televisori. Il principale problema che si trova ad affrontare chiunque scelga un proiettore è, però, la sua collocazione in un ambiente domestico. LG ha pronta la soluzione: il proiettore UltraHD HU85L che sarà in mostra al CES 2019.

Il successore del proiettore HU8K presentato lo scorso anno, infatti, grazie alla tecnologia Ultra Short Throw (UST) potrà proiettare immagini da 90 pollici da una distanza di soli 5 cm da qualunque superficie piana, sia essa una parete, il soffitto o persino il pavimento. I pollici diventeranno ben 120 ad una distanza di soli 17 cm.

Oltre alla risoluzione in 4K (3840 x 2160) LG promette una luminosità massima di 2500 lumen e la correzione Keystone a 12 step che dovrebbe garantire assenza di distorsione delle immagini.

Il proiettore HU85L, presenta un design compatto, minimale ed elegante. E’ dotato di connettività USB ed Ethernet e supporta i principali servizi di streaming video. Completa la dotazione la tecnologia di intelligenza artificiale ThinQ AI, che consentirà all’utente di interagire vocalmente col videoproiettore e ricevere da esso feedback sui programmi da vedere.

I prezzi del proiettore LG HU85L non sono ancora noti, probabilmente verranno annunciati nel corso del CES 2019.