LG annuncia la soundbar S95QR con una potenza impressionante di 810 W

Con l'avvicinarsi del CES 2022, LG sta annunciando molti dei prodotti che introdurrà durante la convention: pochi giorni fa, per esempio, LG ha presentato StandByMe, un televisore dotato di schermo touch e funzionante a batteria. Oggi, invece, l'azienda coreana ha annunciato la nuova soundbar premium LG S95QR.

Con un comunicato, infatti, LG ha annunciato che la soundbar LG S95QR sarà introdotta al CES 2022: si tratta di una soluzione audio di fascia alta volta a garantire esperienze di ascolto surround, con una potenza complessiva di 810 W distribuita su 9.1.5 canali. In particolare, i cinque canali up-firing, di cui tre posizionati nel corpo centrale della barra, dovrebbero garantire una maggiore nitidezza dei dialoghi e dei contenuti in Dolby Atmos e in IMAX Enhanced.

Rispetto alle soundbar precedenti di LG, LG S95QR introduce miglioramenti alle casse degli speaker e ai subwoofer, che sono in grado di riprodurre bassi più potenti e cinematografici. Inoltre, gli speaker posteriori sono pensati per diffondere un audio su un angolo di ben 135°, permettendo maggiore flessibilità nella loro collocazione nel salotto di casa.

Le innovazioni nel subwoofer ne migliorano la ricezione e la tecnologia wireless, eliminando il lag dell'audio in uscita dal televisore. Inoltre, la soundbar utilizza la tecnologia Horizon di Meridian Audio, che permette di mixare in modalità Musica due canali audio da 7.1 canali ciascuno, permettendo un effetto surround più realistico.

Infine, LG S95QR funziona con Google Assistant ed Alexa, e gode di funzionalità aggiuntive quando viene collegato ad un televisore LG compatibile: la principale tra queste è la feature AI Sound Pro, che migliora il realismo dell'audio e permette il controllo del subwoofer direttamente dal telecomando del televisore. A proposito di nuovi televisori, secondo un recente rumor LG potrebbe annunciare una TV da 97" nella sua gamma del 2022.