LG annuncia il supporto ad Airplay 2 e Homekit per le Smart TV del 2019

Dopo Samsung e Vizio, all’inizio dell’anno anche LG aveva annunciato il supporto per l’ecosistema Apple all’interno dei propri sistemi operativi. Dall’account Twitter australiano dell’azienda emerge che l’aggiornamento webOS che aggiunge il supporto per HomeKit e Airplay 2 potrebbe essere rilasciato già dalla prossima settimana.

Presto quindi anche sui televisori dell’azienda sudcoreana sarà possibile condividere i contenuti direttamente dai dispositivi della mela - siano essi iPhone, iPad o Mac – semplicemente utilizzando l’icona di AirPlay. Rimangono valide le limitazioni imposte da alcune applicazioni come Netflix ma sarà comunque possibile utilizzare i servizi di YouTube e Amazon Prime senza problemi.

Airplay è uno strumento molto utile quando si vogliono visualizzare i contenuti dei dispositivi Apple direttamente sul display del televisore o quando, per esempio, si vuole mostrare una presentazione PowerPoint utilizzando un TV LG come “mirror screen”. Con il nuovo update sarà supportata anche la condivisione audio e si potranno condividere i flussi con tutte le periferiche AirPlay 2 gestendole comodamente dal dispositivo iOS.

Dalla prossima settimana tutte le features disponibili con HomeKit saranno supportate anche dai televisori LG e si potranno creare shortcut per ottimizzare il controllo dei dispositivi direttamente sulla home e comandi personalizzati grazie all’integrazione con Siri. Anche per i possessori dei prodotti LG dimenticare il TV accesso non sarà più un problema: con un semplice click o con una frase specifica sarà possibile spegnerlo in remoto.

LG ha anche annunciato che il nuovo update sarà disponibile solo per i modelli usciti nel 2019.