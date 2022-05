LG annuncia TV OLED evo a tema Star Wars: sarà disponibile in solo 501 unità

Mentre in Italia assistiamo al lancio dei monitor da gaming UltraGear 2022, tra i quali figura un ottimo LG OLED 4K, la stessa azienda sudcoreana annuncia negli Stati Uniti la vendita di un TV OLED evo C2 da 65 pollici a tema Star Wars in edizione limitata. Sul mercato arriveranno esclusivamente 501 unità!

LG si unisce al lato oscuro lanciando la collaborazione con LucasFilm giusto in tempo per il 45° anniversario dell'uscita di Star Wars: A New Hope. Dalla scatola al TV troviamo ovunque il marchio speciale di Guerre Stellari: sul TV OLED evo le insegne dell'Impero Galattico sono incise sul retro, mentre il televisore riprodurrà il suono del respiro di Darth Vader quando lo si accende. Al contempo, il telecomando presenta il logo di Star Wars e un design simile a una spada laser completo di illuminazione rossa.

Questo televisore in edizione limitata ha poi una modalità Galleria che presenta due raccolte di immagini, fotografie e opere d'arte originali dello storyboard di Star Wars: la prima è detta The Conceptual Designs e contiene gli storyboard della trench run di Una nuova speranza e il duello finale di Il ritorno dello Jedi; la seconda, invece, è dedicata a scene chiave di Darth Vader.

Il TV in sé non cambia rispetto all’originale venduto a 2.299 Dollari: lo schermo Ultra HD 4K da 65” supporta HDR10, Dolby Vision, NVIDIA G-Sync e tutte le tecnologie ammiraglia per offrire la migliore esperienza audiovisiva possibile. LG ha comunque detto che rilascerà prezzo e data di disponibilità del televisore in un secondo momento; sapremo solamente in futuro, quindi, se resterà esclusivamente oltreoceano o se qualche esemplare approderà nel Vecchio Continente.

Se siete interessati, invece, al modello base, eccovi le informazioni da sapere sulla gamma LG 2022 in Italia.