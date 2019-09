LG potrebbe annunciare uno smartphone con tre schermi a IFA 2019

Dopo aver lanciato sul mercato V50 ThinQ 5G, smartphone venduto con l'accessorio Dual Screen, LG sembra voler continuare a puntare su questa strada, perlomeno stando al teaser che l'azienda sudcoreana ha rilasciato in merito alla conferenza che terrà il prossimo 6 settembre nel contesto dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino.

Nel video, che potete vedere tramite il player presente qui sopra, si nota chiaramente la presenza di uno smartphone inserito in una custodia molto simile all'accessorio Dual Screen che abbiamo già visto con LG V50 ThinQ 5G. Per chi non lo sapesse, questa cover va ad aggiungere allo smartphone un display secondario da affiancare a quello principale: il dispositivo si collega all'altro schermo tramite dei pin posti sul retro dello smartphone. Le possibilità offerte sono quindi molte, da un maggior multitasking fino alla possibilità di utilizzare uno dei due display come pad virtuale per i giochi. Tuttavia, il Dual Screen di V50 ThinQ 5G non dispone di uno schermo esterno che permetta di visualizzare orario e notifiche.

Dal teaser pubblicato da LG, invece, sembra che il nuovo smartphone o accessorio che verrà annunciato tra qualche giorno abbia a disposizione anche un display esterno, che nel video mostra solamente data e ora. Insomma, potremmo veramente essere dinanzi a un dispositivo che dispone di ben tre schermi.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Nel frattempo, vi invitiamo a consultare la nostra pagina evento dedicata a IFA 2019 per tutte le notizie provenienti direttamente da Berlino.