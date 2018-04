LG ha annunciato l'arrivo di G7, sarà equipaggiato con l'intelligenza artificiale ThinQ

Ormai è ufficiale: LG ha confermato l'arrivo del suo nuovo smartphone della serie G, il G7, che debutterà a New York il 2 maggio ed a Seoul il 3 dello stesso mese. Sarà equipaggiato con l'intelligenza artificiale proprietaria dell'azienda coreana, chiamata ThinQ, che LG definisce nel suo comunicato ufficiale una "Empathic AI".

Secondo la compagnia infatti la versione di ThinQ installata sul nuovo G7 sarebbe in grado di formulare pensieri quasi simili a quelli umani, almeno fino ad un certo punto, il che la rende più avanzata rispetto alle sue iterazioni precedenti.

Al momento LG non ha ancora svelato le specifiche tecniche ufficiali del nuovo smartphone, ma il sito israeliano YNET ha avuto l'occasione di vederne un prototipo durante la MWC di Barcellona, come anche Android Headlines che pare abbia avuto accesso ad un press render. Da questo si evince che le nuove colorazioni disponibili per il terminale saranno "Aurora Black", "Platinum Grey", "Moroccan Blue", "Moroccan Blue (Matte)" e "Raspberry Rose."

Stando ai precedenti leak, il G7 sarebbe equipaggiato con un processore Snapdragon 845 di Qualcomm, 6GB di RAM, 64GB di storage ed una fotocamera con un'apertura focale di f/1.5.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo smartphone? Potrebbe trovarsi uno spazio all'interno del panorama attuale, molto competitivo, magari grazie alla sua ThinQ?