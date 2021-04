LG, arriva la conferma ufficiale: ecco quanto durerà il supporto agli aggiornamenti

Dopo l'addio ufficiale di LG al mercato degli smartphone, si sono ovviamente rincorse le prime congetture sul supporto futuro agli attuali dispositivi e, in particolare, sui prossimi major update di Android. Per fortuna è intervenuta la stessa LG a fare chiarezza sull'argomento

Nell'annuncio ufficiale infatti non si faceva riferimento a periodi di tempo specifici, motivo per cui in rete iniziavano a sorgere i primi dubbi.

Dubbi prontamente spazzati via dal colosso taiwanese che ha diramato da poche ore un nuovo comunicato. Al suo interno viene specificato chiaramente che verranno garantite "tre iterazioni del sistema operativo Android a partire dall'anno di acquisto". Sempre secondo LG, questo si applicherà agli smartphone della linea premium rilasciati dal 2019 al 2021, inclusi i dispositivi delle linee G e V e i modelli Wing e Velvet. Una buona notizia dunque, che permetterà ai possessori di questi terminali di tirare un sospiro di sollievo.

Nella nota dell'azienda si evince inoltre che alcuni dispositivi di fascia media come LG Stylo e la serie K riceveranno fino a due aggiornamenti incrementali, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei dispositivi stessi.

LG garantisce infine che continuerà a produrre smartphone durante il 2021, fino al totale esaurimento degli ordinativi effettuati dalle aziende partner e dagli operatori mobili.