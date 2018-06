LG: arriva in Italia la gamma di TV OLED Ultra HD OLED B8

LG Electronics annuncia l’arrivo in Italia del B8, che completa la collezione premium dei TV di LG. Dopo il lancio lo scorso aprile dei modelli W8, E8 e C8, da giugno è disponibile, nei tagli da 65” e 55”, anche il B8 che rappresenta un’eccellente soluzione per coloro i quali vogliono accedere al mondo OLED.

Innovazione tecnologica e cura del dettaglio estetico si fondono nella nuova proposta di LG: al design raffinato e perfettamente curato, il B8 affianca le prestazioni di α (Alpha) 7, che assicura colori nitidi e dettagli profondi.



Altissima qualità di immagine e coinvolgimento assicurato anche attraverso il 4K Cinema HDR che, riproducendo fedelmente le immagini, permette di ricreare in casa una vera e propria esperienza cinematografica, garantendo allo stesso tempo il più ampio spettro di compatibilità dei formati HDR supportati: Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro e HLG Pro (Hybrid Log-Gamma) che grazie all’algoritmo proprietario Enhanced Dynamic Tone mapping che processa le immagini dinamicamente frame by frame. Il sistema Audio Dolby Atmos, invece, diffonde il suono a 360 gradi in ogni direzione, per un suono straordinariamente ricco e avvolgente.



Di seguito i prezzi:

65” B8, prezzo consigliato al pubblico 3,299 euro

55” B8, prezzo consigliato al pubblico 2,299 euro

Ancora una volta, LG Electronics trasforma il TV in un vero e proprio oggetto del desiderio, in grado di raggiungere performance eccellenti e di offrire una user experience senza pari.