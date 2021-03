LG, arriva in Italia la nuova gamma di TV OLED, NanoCell e QNED 2021

LG ha annunciato che la lineup di TV OLED 2021, annunciata nel corso del Ces 2021, è in arrivo in Italia nei prossimi mesi.

La linea sarà composta dai nuovi OLED 2021 delle serie Z1, G1, C1, B1 ed A1, caratterizzati da pannelli con pixel auto-illuminanti. Su modelli G1 troviamo la nuova tecnologia OLED evo, mentre la serie C1 sarà caratterizzata dal maggior numero di opzioni in termini di dimensioni: si parte dai 48 pollici per arrivare agli 83 pollici, passando per i 55, 65 e 77 pollici.

I TV LG QNED Mini LED invece saranno disponibili in risoluzione 8K (modelli QNED99 e QNED96) e 4K (QNED91).

Per quanto riguarda i NanoCell TV 2021, invece, gli utenti avranno a disposizione i modelli 8K (NANO96) e 4K (NANO91, NANO86, NANO81, NANO75), in diversi polliciaggi.

LG al momento ancora non ha diffuso le informazioni precise sul lancio, mentre per quanto riguarda i prezzi sono stati svelati già da qualche settimana: per quanto riguarda il la gamma B1, si parte da 1800 Euro per il modello da 1800 Euro, mentre per i C1 per il 48 pollici è previsto un prezzo di lancio di 1650 Euro. Più alto invece il listino dei QNED, ma per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata ai prezzi europei dei TV LG 2021.