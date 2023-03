LG, arrivano in Italia i monitor gaming Ultragear OLED da 27 e 45 pollici

A pochi giorni dal lancio dei TV LG OLED C3 in Italia, LG comunica oggi l’arrivo in Italia dei nuovi monitor da gaming OLED da 27 e 45 pollici (27GR95QE e 45GR95QE), che sono disponibili in preordine esclusivo su LG Online Shop con un’offerta speciale.

Fino al 5 Aprile 2023, infatti, sarà possibile usufruire di uno sconto da 200 Euro da applicare al prezzo consigliato al pubblico di 1799 Euro per il modello da 45 pollici e 1099 Euro per quello da 27 pollici.

I due schermi sono dotati di pannelli OLED con frequenza di aggiornamento a 240Hz, con tempo di risposta inferiore a 0,03 millisecondi, qualità superiore delle immagini grazie ai pixel autoilluminanti, colori precisi e realistici, contrasto elevato e neri perfetti.

Sul modello da 27 pollici è presente un display OLED con risoluzione Quad HD con frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta 0,03ms. Inoltre, copre oltre il 98,5% della gamma colori DCI-P3, Anti-Glare & Low Reflection.

La variante da 45 pollici è stata insignita del CES 2023 Innovation Award ed è il primo monitor OLED curvo da 45”, con rapporto di contrasto 1.500.000:1 e copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3.

Il preorder può essere completato direttamente attraverso questo indirizzo.