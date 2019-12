LG: in arrivo al CES le nuove soundbar con DTS:X e Dolby Atmos

A poco più di una settimana dal via ufficiale, LG ha annunciato che presenterà al CES 2020 di Las Vegas la nuova gamma di soundbar che punteranno su audio, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e design elegante, in grado di integrarsi perfettamente con i televisori.

Nello specifico, le nuove soundbar offriranno un suono ricco e realistico in termini di precisione e profondità e sfrutteranno la partnership con Meridian Audio. Questo consentirà agli utenti di sfruttare su più modelli le tecnologie dell'azienda, tra cui il Bass and Space che potenzia la riproduzione delle basse frequenze ampliando il soundstage, e l'Image Elevation che assicurerà un'esperienza d'ascolto più realistica elevando il sound degli strumenti principali e delle voci.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, la maggior parte dei modelli della lineup 2020 supporteranno le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, per un audio dinamico ed immersivo.

E' previsto anche il debutto della nuova funzionalità AI Room Calibration, che offre un audio ottimizzato ed adatta automaticamente il suono in base all'ambiente in cui è situata la soundbar. I nuovi modelli infatti saranno autocalibranti, ovvero in grado di valutare le dimensioni di uno spazio ed adeguare di conseguenza l'output audio. In fase di riproduzione di contenuti Dolby Atmos o DTS:X, questa tecnologia consentirà agli utenti di godere di un suono surround ultra realistico.

Le nuove soundbar sono anche dotate di un algoritmo di elaborazione avanzato in grado di fare l'upscaling dei formati file convenzionali.

Nel comunicato diffuso LG ha anche sottolineato che le nuove soundbar offriranno un audio 4K Pass-Through ed un suono cinematografico con il kit aggiuntivo SPK8 Wireless Rear Speaker Kit compatibile con la maggior parte dei modelli. Prevista anche l'integrazione di Google Assistant.

“Vogliamo offrire un suono migliore a un numero sempre maggiore di persone, per questo motivo abbiamo ampliato l’offerta di prodotti che sfruttano la nostra partnership di successo con Meridian", ha detto Park Hyung-woo, head of LG Home Entertainment Company’s audio and video business. "Grazie alle alte prestazioni e alla loro versatilità, i nuovi modelli di soundbar LG renderanno l'esperienza audio premium accessibile a un numerosempre maggiore di utenti in tutto il mondo”.