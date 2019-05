LG B8 in super sconto, TV OLED 4K HDR a meno di 1000€ su ebay

Su eBay è arrivata oggi una super offerta per la Smart TV LG B8, un modello da 55 pollici con risoluzione 4K. Lo sconto applicato è del 54% e vi farà risparmiare ben 1.149,01 Euro.

La Smart TV LG 55B8 Oled a 949 euro è in vendita su eBay con un notevole sconto rispetto al prezzo di listino di 2.099 euro. Sulla TV sarà possibile vedere Amazon Prime Video, Netflix o usare il browser web, con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel con display OLED in un formato a 16:9 (con una dimensione dello schermo di 139 cm). La TV ha anche gli altoparlanti incorporati ed è compatibile con il formato audio Dolby Atmos.

E' possibile inoltre collegare il dispositivo tramite il Wi-Fi o cavo LAN e Bluetooth. Su eBay il prodotto è disponibile in due colorazioni: nero o grigio. La spedizione è gratuita, e inoltre il sito di e-commerce offre anche una garanzia cliente, che tutela l'acquirente in caso di prodotto non consegnato. Si può anche restituire l'oggetto entra 30 giorni dall'acquisto, pagando le spese di spedizione.

Ecco le condizioni sulla restituzione: "Il prodotto dovra' essere restituito nelle stesse condizioni in cui e' stato ricevuto, non dovra' essere stato utilizzato e se la confezione originale prevedeva un sigillo del produttore, questo non dovra' essere stato aperto. In caso contrario ci riserviamo di rifiutare il recesso, lasciando il bene a disposizione del cliente, o di decurtare, previa comunicazione e accettazione del cliente, una percentuale compresa tra il 20% e il 50% del valore attuale del bene, essendo il prodotto stesso non rivendibile come nuovo."

