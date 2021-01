LG ha brevemente mostrato il suo smartphone pieghevole: si chiama LG Rollable!

Nel corso della conferenza tenuta al CES 2021 questo pomeriggio, LG ha ancora una volta mostrato (seppur brevemente) il suo smartphone pieghevole. Si chiama LG Rollable ed include quello che l'azienda ha etichettato uno "schermo ridimensionabile unico" che permette allo smartphone di raggiungere le dimensioni di un tablet e viceversa.

Chiariamo che al momento si tratta solo di un concept, che rientra nell'Explorer Project della società asiatica, motivo per cui non sappiamo se e quando vedrà la luce. Come osservato da molti, però, in passato l'Explorer Project è stato utilizzato per preannunciare l'arrivo di dispositivi che poi hanno raggiunto il mercato, come l'ultimo LG Wing che include due display OLED rotanti.

Resta da capire come verrà gestito questo sistema a scorrimento: come avvenuto anche per dispositivi come il Galaxy Fold di Samsung, è probabile che includa delle parti meccaniche. La domanda che si fanno in molti è: come si azioneranno tali parti? Lo scorrimento avverrà via software o manualmente? Inoltre, c'è anche l'incognita della durata e resistenza.

Insomma, sebbene abbia attirato le attenzioni di molti, le domande sono tante, ed LG sicuramente dovrà rispondere nei prossimi mesi.

