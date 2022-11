LG C2 OLED evo a metà prezzo: meno di 1.000 euro per il 48 pollici!

Nella nostra recensione dell'LG C2 OLED 42 vi abbiamo raccontato come si possa portare su una scrivania un pannello di tali dimensioni, rendendolo adatto a tutti gli usi, incluso il gaming ad alto framerate grazie alla qualità e alle tecnologie dei nuovi pannelli LG.

Tuttavia, il 42 pollici rappresenta un outsider della serie, con il suo pannello OLED classico, particolarmente apprezzato per la sua diagonale ma non il migliore in assoluto della lineup. In termini tecnici, il balzo in avanti per la serie "C" di LG inizia con il 48 pollici e prosegue con il resto della famiglia, grazie ai nuovi display OLED evo, ancora più luminosi e fedeli.

Proprio di quest'ultimo parleremo oggi, il nuovo LG C2 OLED da 48 pollici, poiché su Amazon Italia è approdata una promozione clamorosa che affetta in due il suo prezzo di listino. Il C2 48", infatti, parte da ben 1.699 euro, decisamente non per tutte le tasche. Nelle ultime ore, però, il colosso dell'e-commerce lo ha scontato del 46%, portando il prezzo ampiamente al di sotto della soglia psicologica dei 1.000 euro e, per l'esattezza, adesso il C2 48" può essere acquistato, venduto e spedito direttamente da Amazon Italia, a soli 925,89 euro, persino meno del modello da 42".

Un'offerta imperdibile per chi è alla ricerca di un upgrade coi fiocchi per il salotto o la postazione da gaming, per un pannello dotato di processore α9 Gen5 AI, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, con pieno supporto alle console di nuova generazione, tra cui PS5 e Xbox Series X, grazie alle sue ben quattro porte HDMI 2.1 con supporto a segnali 4K a 120 Hz con VRR.