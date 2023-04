LG cambia logo, colori e brand identity: vi piacciono?

Due anni dopo l'addio di LG al mercato smartphone, pare che la compagnia sudcoreana sia pronta a tornare in pista. Nessun nuovo telefono, almeno per ora, però: LG ha invece rinnovato la sua brand identity, modificando il proprio storico logo e dotandosi di un nuovo colore tematico, chiamato "Active Red".

Partendo dal logo, quest'ultimo è stato portato al passo con i tempi con un redesign di peso: addio al cerchio bordeaux attorno al simbolo "LG" e alle sfumature tra colori, dunque. Al loro posto, abbiamo uno sfondo di colore rosso chiaro, con una tinta chiamata "Active Red" dall'azienda, su cui troneggiano le due lettere L e G, insieme ad un puntino bianco, nell'ormai iconica formazione dell'azienda. L'idea era dunque quella di rendere il design più piatto e "pulito" rispetto a quello tradizionale.

In generale, lo scopo di LG è quello di apparire più dinamica e giovanile tramite il nuovo branding, che sarà posizionato su tutti i device in uscita nei prossimi mesi. Anche lo slogan di LG, "Life's Good", verrà utilizzato più ampiamente su tutti i dispositivi della compagnia, trovando spazio sul packaging di ogni prodotto in uscita. Inoltre, i designer di LG hanno realizzato anche un nuovo font per la compagnia.

William Cho, CEO di LG Electronics, ha commentato il rebranding dell'azienda spiegando che "possedere un branding più forte e consistente, nonché una strategia più solida, ci permette di comunicare meglio i nostri valori e la nostra identità, esaltandone l'unicità, ovvero la sua capacità di mescolare calore e innovazione. Implementando questa nuova strategia, LG punta a diventare un brand iconico, capace di risuonare con i consumatori e trascendere le generazioni".

Evidente dunque il tentativo di riposizionarsi nei confronti delle nuove generazioni del colosso coreano, che sembra mirare soprattutto alla Gen Z. Intanto, comunque, LG sarà presente alla Milano Design Week 2023 con l'esperienza "A Life Extraordinary".