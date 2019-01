LG al CES 2019: 'Il 5G diventerà realtà nel 2019', streaming video 8K e bassa latenza

LG sta tenendo in questo momento la sua conferenza nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas. L'evento è iniziato con alcune importanti dichiarazioni in merito al 5G, con l'azienda sudcoreana intenzionata a diventare uno dei leader di questo nuovo business.

Infatti, LG ha affermato che "il 5G diventerà realtà nel 2019", portando come esempio il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855. A questo punto è molto probabile che l'azienda sfrutti questo SoC per alcuni dei suoi prossimi smartphone. La società sudcoreana ha anche annunciato quali saranno i principali vantaggi portati dal 5G e sui quali LG investirà di più: streaming video in 8K, download veloci di film in 4K e gaming a bassa latenza.

Vi ricordiamo che Qualcomm Snapdragon 855 è basato sul processo produttivo a 7 nanometri. Il nuovo processore dovrebbe aumentare la durata della batteria e migliorare al contempo le prestazioni. Qualcomm ha anche svelato che sono apportati dei miglioramenti sostanziali in termini d'intelligenza artificiale, sostenendo che "rispetto alla piattaforma mobile della precedente generazione, l'intelligenza artificiale è in grado di fornire prestazioni fino a tre volte superiori".

E' anche presente al suo interno un nuovo vision processor dedicato, che può elaborare la mappatura di profondità a 60 fotogrammi al secondo, il che dovrebbe migliorare le applicazioni per la realtà aumentata. Il nuovo processore inoltre garantisce l'acquisizione di immagini in 4K HDR ad un framerate di 60 fps, il tutto utilizzando il 25% della potenza usata in precedenza.