LG: al CES 2022 vedremo quattro nuovi schermi OLED trasparenti

Tra i numerosi prodotti presentati da LG al CES 2022 ci saranno anche degli schermi OLED semi-trasparenti, stando a quanto annunciato dall'azienda. In particolare, i pannelli sono stati creati da LG Display, una branca di LG Electronics che crea schermi pensati anche per produttori terzi, e non solo per device LG.

I concept mostrati da LG Display si chiameranno OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window. Lo schermo OLED Shelf è composto da due display OLED trasparenti da 55" montati uno sopra l'altro, con una mensola al di sopra dello schermo. L'obiettivo di LG è quello di farne un pezzo di arredamento da salotto, con la possibilità di mostrare programmi diversi sui due schermi che compongono il device.

OLED Shopping Managing è invece pensato per i negozi di lusso, a detta della stessa LG. Si tratta di un display OLED trasparente montato su uno stando di legno, che dovrebbe creare delle esperienze di shopping futuristico permettendo ai gestori dei negozi di utilizzare l'interfaccia del display per aggiungere grafiche e pubblicità che sottolineino certe funzioni o qualità del prodotto, posizionato a sua volta dietro lo schermo trasparente.

LG Show Window è una vera e propria vetrina digitale, pensata da LG per essere utilizzata come vetrina oppure come schermo da mostrare attraverso altri pannelli di vetro: anche in questo caso si tratta di un pannello OLED da 55", il cui scopo dovrebbe essere quello di trasmettere costantemente video e foto dei prodotti, senza imporre ai negozi di ricorrere a manifesti pubblicitari, cartelli e avvisi stampanti. Il televisore viene già impiegato al Museo Smithsonian di Washington e in diversi negozi di moda a Seoul ed a Londra.

Infine LG ha annunciato anche Smart Window, senza però fornire alcuna immagine del prodotto: si tratta in questo caso di un device più "standard", composto sempre da un pannello OLED trasparente da 55" ma pensato perlopiù per l'ufficio. Accanto a questi annunci, comunque, LG ha mostrato anche dei concept curvi piuttosto bizzarri, che saranno sempre presentati al CES 2022.