LG CineBeam HU915QE ufficiale: che prezzo per il proiettore 4K Premium

A poche settimane dal lancio in Italia di LG OLED evo 4K da 83 pollici, si torna a dare un'occhiata alle novità legate al ben noto brand. Infatti, LG CineBeam HU915QE è arrivato nel nostro Paese.

Comunicato stampa: MILANO, 7 luglio 2022 - LG Electronics (LG) amplia la sua gamma di proiettori premium CineBeam 4K con l'introduzione del nuovo straordinario modello a tiro ultracorto (UST) HU915QE. Progettata per gli amanti del cinema, l'ultima soluzione di LG nel campo dell'home cinema può offrire un'immagine di proiezione di 90 pollici di ampiezza se posizionato a soli 5,6 cm dal muro o raggiungere i 120 pollici ai ampiezza quando collocato a una distanza di soli 18,3 cm.

Grazie alla tecnologia di proiezione avanzata del modello HU915QE non è più necessario avere un ampio spazio dedicato per poter godere di un'esperienza di home cinema di elevata qualità. Con i suoi 3.700 lumen ANSI e un ottimo rapporto di contrasto pari a 2.000.000:1, l'ultimo proiettore di LG è in grado di mostrare immagini profonde e realistiche che assicurano il massimo livello di coinvolgimento. Adottando l'evoluta tecnologia laser a tre canali di LG, che impiega una fonte luminosa separata per ciascun colore primario (RGB), il nuovo modello offre immagini molto vivide anche di giorno, specialmente in confronto ad altri prodotti tradizionali che sfruttano la tecnologia con un'unica fonte luminosa.

Il proiettore HU915QE è dotato di numerose feature che lo rendono unico sul mercato a partire dalla capacità di riproduzione di film e di contenuti streaming in 4K HDR grazie all'HDR Dynamic Tone Mapping, che analizza e corregge la luminosità dell'immagine di ogni singolo fotogramma. La funzionalità Brightness Optimizer II contribuisce a migliorare ulteriormente la performance del nuovo proiettore CineBeam, regolando automaticamente i livelli di luminosità in base alle condizioni luminose ambientali per una qualità delle immagini chiara e brillante non solo quando la stanza è ben illuminata ma anche quando è buia come una sala cinematografica. Inoltre, il Contrasto Adattivo regola le fonti luminose del proiettore e offre un contrasto straordinario in ogni singola scena.

Grazie all'intuitiva piattaforma smart LG webOS, il proiettore HU915QE supporta la visione di servizi streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV senza un dispositivo aggiuntivo. Inoltre, i contenuti possono anche essere trasmessi in streaming in modalità wireless tramite Screen Mirroring, Apple AirPlay e Bluetooth e il suo sistema di speaker integrati a 2,2 canali da 40W migliora l'esperienza di visione con un audio forte e ricco. Per un suono definito e avvolgente come in sala, è possibile collegare fino a due speaker Bluetooth LG nello stesso momento.

Il nuovo CineBeam contribuisce anche ad arricchire lo stile di ogni ambiente grazie al suo 'Re-wool' eco-friendly progettato da Kvadrat, rinomata azienda tessile danese. Realizzato per il 45% da cotone riciclato, questo materiale viene oggi scelto in tutto il mondo dalle aziende consapevoli sul piano del design e della sostenibilità e impiegato tanto in prodotti di arredamento quanto in soluzioni audio premium. Infine, l'HU915QE si adatta perfettamente agli interni domestici più ricercati, grazie al suo colore tenue e neutro e alla semplicità e versatilità del design.

Il proiettore laser 4K CineBeam di LG (modello HU915QE) con la nuova tecnologia a tiro ultracorto è disponibile in Italia su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico di 5499 euro.