LG, compare un video del defunto smartphone arrotolabile: è il futuro dei pieghevoli?

LG ha detto addio al mercato smartphone più di un anno fa, con una decisione molto sofferta e che ha spinto l'azienda a mettere da parte dei concept di prodotti davvero pionieristici. Tra questi, in particolare, vi sarebbe un misterioso smartphone "arrotolabile" e scorrevole, di cui oggi è comparso un video in rete.

Il video, che trovate in cima a questa notizia, è stato scoperto da NotebookCheck e mostra lo smartphone "arrotolabile" che LG ha presentato tre mesi prima di uscire dal mercato smartphone, a inizio 2021. All'epoca della presentazione, però, dello smartphone non si era visto nulla più di un trailer in CGI.

Per questo, molti ritenevano che il prodotto non esistesse ancora all'atto pratico, viste anche le tecnologie che LG avrebbe dovuto utilizzare e che avrebbero richiesto un piccolo capolavoro ingegneristico per essere inserite sotto la scocca di uno smartphone.

A quanto pare, invece, lo smartphone arrotolabile di LG esiste davvero e si srotola, arrotola, allarga e restringe senza alcun problema, come potete vedere dal video. Chiaramente, lo smartphone è "motorizzato", nel senso che possiede un piccolo motore integrato che si occupa delle operazioni di srotolamento e arrotolamento dello schermo.

All'epoca, lo smartphone era stato presentato come un device Android con uno schermo da 7,4" con risoluzione 1600 x 2428, che poteva restringersi fino a una diagonale di 6,8" con risoluzione di 1080 x 2428 pixel. Dal video, inoltre, scopriamo che lo smartphone, probabilmente un top di gamma, era anche pensato per avere un sistema triple-camera posteriore, mentre non ci sono tracce di una selfie-camera, che però potrebbe essere inclusa direttamente sotto al display.