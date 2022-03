LG conferma prezzi europei nuovi TV QNED 2022: preparate i portafogli!

La nuova gamma di TV LG QNED presentata nel gennaio 2022 sta per arrivare ufficialmente sul mercato europeo. Dopo l’annuncio nel contesto del CES 2022 tenutosi a Las Vegas a inizio anno, la divisione tedesca di LG ha svelato i prezzi e la disponibilità dei nuovi televisori per il Vecchio Continente.

I dati in questione sono stati raccolti dai colleghi tedeschi di 4KFilme in seguito a richieste dirette a LG Germany, la quale avrebbe risposto sciogliendo ogni dubbio relativo alla nuova gamma di televisori di fascia alta. Ecco a voi, pertanto, l’elenco completo dei modelli QNED in arrivo nel 2022 con annessi prezzi:

QNED91

86QNED919QA.AEU: 5.699 euro da giugno

da giugno 75QNED919QA.AEU: 3.799 euro da giugno

da giugno 65QNED919QA.AEU: 2.499 euro da giugno

QNED87

75QNED879QB.AEU: 2.899 euro da maggio

da maggio 65QNED879QB.AEU: 1.999 euro da maggio

da maggio 55QNED879QB.AEU: 1.599 euro da giugno

QNED86

86QNED869QA.AEU: 4.099 euro da giugno

da giugno 75QNED869QA.AEU: 2.899 euro da maggio

da maggio 65QNED869QA.AEU: 1.999 euro da maggio

da maggio 55QNED869QA.AEU: 1.599 euro da giugno

QNED82

75QNED829QB.AEU: 2.299 euro da marzo

da marzo 65QNED829QB.AEU: 1.599 euro da marzo

da marzo 55QNED829QB.AEU: 1.299 euro da marzo

da marzo 50QNED829QB.AEU: 999 euro da marzo

QNED81

86QNED819QA.AEU: 3.499 euro da aprile

da aprile 75QNED819QA.AEU: 2.299 euro da marzo

da marzo 65QNED819QA.AEU: 1.599 euro da marzo

da marzo 55QNED819QA.AEU: 1.299 euro da marzo

da marzo 50QNED819QA.AEU: 999 euro da marzo

Avvisiamo i lettori che questi prezzi sono comunque indicativi e soggetti a variazioni al momento del rilascio dei rispettivi televisori in Italia.

