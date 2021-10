LG consiglia ai suoi utenti di passare agli smartphone Google: partnership in vista?

Lo scorso maggio, LG ha detto addio al mercato smartphone e tablet per sempre. La scelta ha premiato LG in termini finanziari, ma alcuni suoi utenti hanno chiesto all'azienda dei consigli su un nuovo smartphone per sostituire i vecchi dispositivi dell'azienda coreana, ormai impegnati in altri settori come quello dei televisori.

L'uscita di LG dal mercato smartphone è stata causata da sei anni di perdite continue e pronunciate nel campo mobile, mentre il settore degli elettrodomestici smart fruttava enormi guadagni all'azienda. Soprattutto negli ultimi anni, LG ha manifestato un certo affiatamento con Google, vista anche la somiglianza tra alcuni suoi dispositivi e i primi smartphone di Big G.

Non è dunque un caso che LG abbia consigliato Google Pixel 5A ai suoi utenti che stanno per cambiare smartphone, citandolo come un'opzione economica e dotata di feature importanti come "una grande batteria, un'ottima fotocamera, la resistenza all'acqua e un 5G superveloce", secondo quanto riporta una mail inviata dall'azienda ai possessori dei suoi smartphone.

LG starebbe persino incoraggiando il passaggio agli smartphone Google con un'offerta pensata per i propri "clienti più leali", che garantisce loro uno sconto di ben 65 Dollari su un Pixel 5A acquistato sul sito web di Google entro il 15 novembre 2021. Probabilmente, la partnership con Google dipende anche dal tentativo di Big G di coprire il vuoto lasciato da LG nel mercato smartphone: l'azienda, nonostante le perdite, copriva infatti il 13% delle vendite in campo mobile ed era il secondo produttore di smartphone per dimensioni in Corea del Sud, appena dopo Samsung.

Molte altre aziende stanno cercando di proporsi come sostituti per LG: questa strategia è infatti nei piani di marketing sia di Samsung che di Xiaomi, ma sembra essere Google ad averla spuntata. L'offerta su Google Pixel 5A, infatti, arriva a poche ore di distanza da una pubblicità ironica dell'azienda di Mountain View dal titolo "113 motivi per cui dovresti passare a Google Pixel quando l'azienda che ha fatto il tuo vecchio smartphone smette di vendere telefoni", con una chiara allusione a LG.