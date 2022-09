LG continua sviluppo rete 6G: completati test 6G terahertz in Germania

Sin dal 2021 abbiamo compreso la volontà della Germania di guidare lo sviluppo della rete mobile di sesta generazione, dati i 700 milioni di euro investiti sul 6G. Tale spesa si sta dimostrando essenziale, dato che a Berlino LG ha completato il trasferimento di dati su una distanza di 320 metri proprio con la rete 6G tra 155 a 175 GHz.

L’impresa del colosso sudcoreano è stata compiuta presso il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) a Berlino, in Germania, lo scorso 7 settembre. Tale prova ha visto l’utilizzo di un amplificatore di potenza più performante rispetto al primo test 6G su spettro terahertz effettuato nell’agosto 2021 sempre con il laboratorio di ricerca europeo Fraunhofer.

Secondo quanto riportato da Fierce Wireless, LG ha poi affermato che questo test rappresenta un passo significativo verso la commercializzazione del 6G THz nelle aree urbane, dato che si costituisce un importante miglioramento nel trasferimento dei dati. Kim Byoung-hoon, CTO ed EVP di LG Electronics, ha commentato la prova tecnica in questo modo: “Con il successo della nostra ultima dimostrazione, siamo un passo avanti verso la realizzazione di velocità 6G di 1 terabit (TB) al secondo nelle aree urbane interne ed esterne. LG continuerà a collaborare con istituti di ricerca e innovatori del settore per consolidare ulteriormente la sua leadership nella tecnologia 6G. Ci aspettiamo che il 6G sia uno dei principali motori del business futuro e delle nuove esperienze utente, e non c'è posto in cui preferiremmo essere che in prima linea nel suo sviluppo”.

Lo scorso maggio, invece, la Corea del Sud ha svelato i piani per la rete 6G.