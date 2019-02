LG continuerà a produrre smartphone, nonostante abbia perso 700 milioni di dollari

Non è di certo un bel periodo per LG Mobile, che arriva da una perdita di circa 700 milioni di dollari risalente allo scorso anno. Tuttavia, la società sudcoreana continuerà lo stesso a produrre smartphone, fiduciosa in merito alle prossime innovazioni che arriveranno sul mercato, come il 5G e gli smartphone pieghevoli.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e Gizchina, le altre divisioni dell'azienda stanno facendo registrare profitti record e quindi LG può permettersi di continuare a sperimentare anche in campo smartphone.

Ci ha pensato Qiao Yujin, CEO di LG Electronics, a confermare la scelta dell'azienda: "Il portafoglio di attività di LG comprende auto e elettrodomestici, entrambi collegati agli smartphone, quindi non abbiamo considerato l'uscita dal business". Insomma, sembra proprio che l'azienda non abbia intenzione di lasciare questo mercato.

LG Mobile ha registrato perdite per quasi quattro anni consecutivi (15 trimestri). Nel 2017 aveva perso 192 milioni di dollari. Nel frattempo, la società sudcoreana ha annunciato che ha già iniziato a lavorare sul 6G, ancor prima che il 5G arrivi a livello commerciale. Inoltre, si vocifera da tempo di un possibile lancio di uno smartphone pieghevole di LG durante l'edizione 2019 del Mobile World Congress. Staremo a vedere: mancano poche settimane a quest'ultimo evento.