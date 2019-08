LG ha costruito un imponente impianto per la produzione di pannelli OLED

LG Display ha iniziato la produzione di pannelli OLED nel nuovo impianto di Guangzhou in Cina. La fabbrica è stata progettata per produrre fino a 90.000 pannelli al mese, con dimensioni di 55, 65 e 75 pollici. L’obbiettivo della società è quella di produrre 10 milioni di pannelli entro il 2022.

L’impianto è un edificio di 9 piani che occupa 74.000 m², per un una superficie utilizzabile di 472.000 m². Inizialmente la produzione si fermerà a 60.000 pannelli mensili per poi arrivare a 90.000 a pieno carico. La fabbrica sarà gestita da LG Display High Tech China, una joint venture tra LG e il Distretto di Guangzhou.

Al momento l’azienda produce 70.000 pannelli OLED 8,5 Gen nello stabilimento di Paju, in Corea del Sud. Un altro impianto da 45.000 pannelli 10 Gen è in costruzione sempre in quella zona. La capacità totale di LG arriverà quindi a 160 mila pannelli 8,5 Gen e 45 mila pannelli 10 Gen al mese, entro il 2022.

Numeri enormi che consentono di capire i piani dell’azienda e in generale offrono uno sguardo sul futuro del mercato degli smart TV. Recentemente sia Samsung che Vizio hanno deciso di passare alla tecnologia OLED.