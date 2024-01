LG ha creato il primo pannello OLED al mondo a 480Hz e 1440p

A poche ore dalla presentazione della nuova gamma di TV LG OLED 2024, LG Display ha annunciato di aver sviluppato il primo pannello OLED al mondo con refresh rate a 480Hz e risoluzione di 1440p.

L’annuncio arriva anche a poche settimane dal reveal del display da 27 pollici OLED da 240Hz a 1440p, seguito dal monitor OLED da 27 pollici QD-OLED da 360Hz a 1440p da parte di Samsung.

Il nuovo display di LG ha una diagonale da 27 pollici e come dicevamo poco sopra è basato su un pannello OLED a 480Hz e 1440p, ed arriverà ufficialmente sul mercato nel corso della prima metà del 2024.

LG Display spiega che grazie all’esclusiva tecnologia OLED il display consente a ciascun pixel di emettere luce in maniera indipendente senza unità di retroilluminazione, ed è in grado di offrire un’esperienza in termini di refresh rate e immersività, oltre che di tempo di risposta (0,03ms).

Il pannello utilizza anche la tecnologia MLA (Micro Lens Array) per incrementare la luminosità. Come spiegato da Wong-seok Kang, vicepresidente e capo della divisione Large Display Product Planning di LG Display, “per rafforzare la nostra leadership nel mercato dei display da gaming di fascia alta, continueremo a sfruttare la potenza delle qualità distintive degli OLED, quali frequenze di aggiornamento ultra elevate e risposta rapida, tempi e neri perfetti per esperienze visive di livello superiore”.

Maggiori informazioni arriveranno in occasione del CES 2024 della prossima settimana.