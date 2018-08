LG e cucina smart: display intelligenti con Assistant (Hey Google, fai partire il forno)

Vedere stranezze tecnologiche all'IFA, una delle più grandi fiere mondiali in ambito tech, è oramai diventata una consuetudine. Infatti, ogni anno i produttori si sbizzarriscono per inventare nuovi e innovativi prodotti. Uno di quelli che ci ha colpito di più è sicuramente il nuovo Smart Display appartenente alla gamma LG Signature Kitchen.

Infatti, l'obiettivo della società sudcoreana è chiaramente quello di rendere smart le nostre cucine, garantendo tutte le comodità del caso, come il poter cucinare "a mani libere". Ebbene, in tal senso, LG ha annunciato che il suo nuovo Smart Display sarà in grado di gestire frigoriferi, forni e via discorrendo tramite comandi vocali, utilizzando il noto Google Assistant. Ovviamente, gli elettrodomestici compatibili saranno quelli della gamma LG Signature Kitchen. Insomma, come potete vedere dall'immagine qui sotto, ora potrete dire frasi come "Hey Google, fai partire il forno".

Tuttavia, questa non è l'unica novità in ambito di cucina smart, visto che LG Smart Display è compatibile con Innit, una delle piattaforme più popolari in questo ambito, dalla quale il dispositivo in questione è in grado di scaricare ricette e molto altro. Ma non è finita qui: se volessimo cucinare, ad esempio, dei biscotti, potremo selezionare l'apposita ricetta e l'applicazione provvederà a riscaldare automaticamente il forno Signature alla temperatura corretta.